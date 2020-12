Changement d''entraîneur à la Berrichonne de Châteauroux !

Vous voulez préparer un repas de Noël avec des produits bio et berrichons ? C'est possible grâce à BioBerry dans le Cher ! L'association propose des drive pour commander auprès des producteurs locaux.



Des repas de Noël gratuit pour les personnes âgées à Fussy ! Objectif pour la mairie : aider les deux restaurants de la commune fermés à cause de la crise sanitaire. Un bol d'oxygène financier après une année difficile.



Depuis le début du mois, des permanences en zones rurales dans le Loir-et-Cher sont organisées pour sortir de l'isolement, les victimes de violences conjugales.



On terminera cette édition par du football. L'occasion de faire le point sur la situation à la Berrichonne de Châteauroux, quelques jours après le départ de son entraîneur suite aux résultats.