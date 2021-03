A Chantonnay, une course virtuelle et solidaire au profit des enfants amputés

Une course virtuelle et solidaire organisée par l’AC Chantonnay… Jusqu’au 18 avril, le club d’athlétisme invite le grand public à parcourir 5 ou 10km, en marchant ou en courant, ou à participer au défi du plus grand nombre de km. Libre à chacun de choisir le jour et le parcours.

Les frais d’inscription seront reversés à l’association " Entr’aide, une lame pour courir ", qui fournit gratuitement des lames aux enfants amputés.