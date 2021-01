Charles Ange Ginésy "L'exploitation de nos domaines skiables aurait pu se faire sans aggraver la situation"

Le gouvernement doit prendre une décision ne permettant pas l’ouverture des domaines skiables pour les vacances de février. "Une déception" pour Charles Ange Ginésy. Le président du département des Alpes-Maritimes constate que "beaucoup de gens aspirent à venir respirer un bol d'air, se ressourcer":

Des protocoles sanitaires prévus en station

Charles Ange Ginésy rappelle à notre micro que les stations, les collectivités également se sont mobilisées pour trouver des solutions. "Il y a des protocoles bien étudiés et avec un engagement" pour permettre la prévention et la sécurité. Le département prévoyait des tests antigéniques en station. "Nous sommes très bien organisés" assure Charles Ange Ginésy. "Quand je regarde ce qui se passe en coeur de ville avec les centres commerciaux, je me dit que l'exploitation des domaines skiables aurait pu se faire" nous confirme le président du département qui prévient: "Je ne veux pas nier que la situation est grave" mais une crise économique et psychologique se profile selon lui.

Les Alpes-Maritimes qui risquent de voir dans l'année, la disparition de commerces de stations mais peut-être aussi des petites stations pour qui une année blanche risque d'être fatale.