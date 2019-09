Charles Mahy, une jeunesse pendant la guerre

Charles Mahy avait 7 ans lorsque la guerre avec l'Allemagne nazie éclata, plongeant notre pays dans la tourmente pendant 5 ans. Mais l'insouciance de l'enfance avait le dessus. Et c'est avec beaucoup d'émotion et de chaleur que le fringant grand-père et arrière-grand-père nous livre ses souvenirs d'enfant et sa rencontre avec celle qui fut son épouse pendant de nombreuses décennies.