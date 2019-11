Charlotte Guyot sacrée meilleure plus jeune sommelière 2019 de France

Nous vous emmenons à la découverte d'une jeune femme au palais et au nez plus que développé... Et pour cause, à 24 ans seulement, Charlotte Guyot a décroché le trophée du meilleur jeune sommelier de France. C'était en avril 2019. Son itinéraire pas si linéaire que ça l'a finalement mené jusque dans les cuisines et les caves de la Mère Brazier, célèbre établissement grastronomique, deux étoiles à Lyon.