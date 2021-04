Charlotte Issaly, étudiante au TNS

Depuis un mois, le Théâtre National de Strasbourg est occupé pacifiquement par ses étudiants. Ils protestent contre la fermeture des lieux de culture, mais également contre la réforme de l'assurance-chômage, et pour une nouvelle année blanche pour les intermittents.

Charlotte Issaly fait partie de ces étudiants en théâtre, et avec ses camarades, elle cherche sans cesse de nouvelles formes d'expressions, afin de sensibiliser les passants à leur cause. Géraud Bouvrot est allé à sa rencontre.