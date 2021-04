Charlotte Salomon, avec Mélodie et Nathalie Richard, comédiennes

Ce soir nous accueillons avec Sébastien Wagner, moins l'historien que l'éditeur des Editions des Paraiges.

Nous parlons spectacle avec "Charlotte" joué il y a quelques jours sur la scène du Théâtre des Capucins à Luxembourg en compagnie des comédiennes Mélodie Richard et Nathalie Richard.

De plus, nous retrouvons livre, littérature et métiers du livre toute cette semaine avec Chantal de la Touanne !