La tonte de moutons est un métier mal connu, et pourtant aucune machine n'a pu à ce jour reproduite les gestes de l'homme.

Jean françois Galiffet rencontre à Neaux Charly Cheine tondeur itinérant et Adeline Trouche éleveuse de brebis.

Adeline Trouche et Charly Cheine sont joignables au 06 68 21 74 61