Château de Langeais : Stéphane Bern dans un nouveau projet vidéo

Au sommaire :

- On parle histoire aujourd'hui sur RCF Touraine. Même s'il est fermé en ce moment, le château de Langeais innove et prépare un projet : un spectacle en vidéo pour raconter le mariage de Charles VIII et Anne de Bretagne. Cette union a permis de rattacher la Bretagne à la France au 15e siècle. Cette part de l'histoire de France sera racontée par Stéphane Bern et la vidéo, interactive, sera projettée dans la salle du mariage.

Cette initiative est l'occasion de rendre l'histoire accessible à tous, nous explique Vanessa Pontet la réalisatrice de ce projet et ancienne rédactrice en chef de l'émission Secrets d'Histoire.

Un invité de marque nous a fait l'honneur de sa visite au #château de #Langeais !

A suivre...

- Sophie Auconie, députée de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire (cette circonscription regroupe les anciens cantons de Chambray-lès-Tours, Descartes, Le Grand-Pressigny, Ligueil, Loches, Montbazon, Montrésor, Preuilly-sur-Claise, Saint-Avertin, Saint-Pierre-des-Corps), quittera officiellement son poste dans quelques semaines pour des raisons de santé. Elle était notre invitée de la rédaction cette semaine, elle fait le bilan de son expérience et elle maintient notamment sur son soutien aux territoires et aux élus locaux sur la question éolienne.