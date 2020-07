Châteauroux essaie de favoriser le vélo

La ville de Châteauroux veut développer la pratique du vélo, cela répond aux demandes de longue date d'une association castelroussine.



Utiliser un ordinateur vous donne mal au crâne ? Trous étudiants de Tours ont été récompensés par la région Centre pour leur invention, on la découvre dans cette édition.



Les chambres d'agriculture de l'Indre et du Cher préparent un Farm Dating pour septembre.



Et la marque Berry Cola est à vendre !