Chefs d'entreprise : le juste équilibre entre vie privée et professionnelle

Trouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée n'est pas toujours évident. Une réalité à laquelle de nombreux chefs d'entreprises n'échappent pas. La CPME de l'Allier vient de sortir une enquete pour améliorercette équilibre. On en parle aujourd'hui avec Jean-Philippe Espenel, coach et membre de la commission Equilibre de vie de la CPME.