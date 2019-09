A Chemillé, le Festi'élevage met à l'honneur la vache jersiaise ce week-end

C'est le rendez-vous annuel des éleveurs de Maine-et-Loire. Le Festi'élevage a lieu le week-end des 7 et 8 septembre 2019 au Théâtre-foirail de Chemillé. Près de 700 animaux sont attendus, surtout des vaches mais également des moutons et des chèvres, pour disputer le concours départemental de leur race. Cette année, la vache jersiaise est à l'honneur : elle dispute à Chemillé son concours national. Benoît Cesbron ("cébron"), l'organisateur du Festi'élevage, nous en dit plus sur cette race, au micro de Marion Bastit.