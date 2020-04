Chemin de croix médité

Cette année, la pandémie nous contraint à méditer dans nos maisons la Passion de Jésus. Mais nous pouvons être unis par la communion de prière, celle de tous les croyants qui, à travers le monde, méditent dans la Parole de Dieu le don du Christ Jésus.

La méditation que nous allons vous proposer a été construite à partir de la proposition du service national de pastorale liturgique et sacramentelle. Merci à Monseigneur Lagleize d’avoir accepté de présider notre prière et aux sept personnes qui nous proposerons une méditation : Bernadette Schweitzer, Emilie Hilt, Fabienne Poinsignon, Victor Benz, Jean Louis Legrand et les abbés Jean Corso et Jean Gantzer.