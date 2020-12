Ce podcast rassemble ainsi les témoignages qui ont été diffusés séparément sur l'antenne de RCF Jerico Moselle

Nous retrouvons Elisabeth de Bourqueney, pasteur à Moyeuvre-Grande et Conrad Mohr, pasteur Lutherien, également aumônier à Sarreguemines et Bitche. Enfin, nous vous proposons la dernière partie de l'échange entre le président de l'UEPAL, Christian Albeckert et Michèle Larchez.