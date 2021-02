Cheminer vers le Carême avec Fratelli Tutti

Et si vous cheminiez vers Pâques avec Fratelli Tutti ?

Le Service diocésain de la diaconie du Var propose de découvrir l'encyclique du pape François « Tous frères » au travers de quatre rencontres en visioconférence durant le carême les vendredis 26 février et 5,12 et 19 mars 2021.

Pour s'inscrire : ici