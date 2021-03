Chercher la cohérence entre foi et vie

Cette semaine, nos invités nous ont proposé des pistes pour répondre aux défis que nous lance la crise sanitaire que nous vivons.

Avec Bjorn Desmet, nous avons découvert les parcours Zachée qui permettent à des chrétiens de trouver plus de cohérence entre vie et foi. Pierre Barnérias nous a présenté sont film documentaire "Thanatos, l'ultime passage", l'occasion de découvrir des hommes et des femmes exceptionnels. Du côté de la pastorale des jeunes, l'enjeu principal est de maintenir du lien avec les jeunes et entre les animateurs, ce que nous présentent Céline Claude et Aurélie Durand.