Chère Amazonie, la lettre du pape François

« Querida Amazonia », Chère Amazonie… C’est le début d’une lettre d’amour du pape François pour cette terre d’Amérique latine. Dans cette exhortation publiée le 12 février, il contemple « l’Amazonie bien aimée » dans « sa splendeur, son drame et son mystère ». Cette exhortation fait suite au synode sur l’Amazonie qui s’est tenu en octobre dernier : 180 évêques avaient voté alors, en conclusion, différentes propositions, dont celle concernant l’ordination d’hommes mariés, pour répondre à l’enjeu du désert clérical qu’est l’Amazonie. Même si cette proposition n’est pas reprise dans l’exhortation du pape, celle-ci sans effacer la conclusion des évêques souligne une nouvelle fois les enjeux pastoraux pour l’Église dans cette terre qui est « la nôtre ».

On a entendu parler l’été dernier, du drame de l’Amazonie, à cause des incendies violents de sa forêt. Les incendies sont utilisés comme des techniques de défrichage, de plus en plus industrielles, et de moins en moins contrôlées. La déforestation a augmenté de 85% en 2019 par rapport à 2018, soit une surface boisée détruite en 2019 équivalente à presque 1 fois et demi celle du Maine et Loire. Si les Brésiliens déboisent, c'est entre autres choses pour planter du soja qui sert à nourrir des élevages de vaches ou de poulets. N’en mangeons pas, et cela « règlera une partie du problème amazonien », disent certains scientifiques. Une autre cause de la déforestation, demain, est l’extension d’explorations minières voulue par le président brésilien Bolsonaro. L’immense forêt Amazonienne risque de succomber à la folie de tels hommes.

Les conséquences de la déforestation massive sont multiples et dramatiques. Elle provoque la migration forcée et injuste de populations indigènes présentes depuis des siècles, l’effondrement de la biodiversité, des perturbations du cycle de l'eau sur tout le continent sud-américain, et une émission massive de CO2, cause majeure du réchauffement climatique.

Le pape François, dans son exhortation « Querida Amazonia », formule pour l’Amazonie quatre grands rêves. Le premier est social, pour que la voix des pauvres soit « la voix la plus forte » sur l’Amazonie. Le deuxième est culturel : il faut lutter contre « la colonisation post-moderne ». Nous avons beaucoup à apprendre des ethnies qui ont « développé un trésor culturel en étant liées à la nature ». Le troisième est écologique, dans la ligne de Laudato Si où il avait clairement montré que tout est lié, la splendeur et le mystère de tout ce qui est donné dans la nature par le Créateur, et en même temps tout est fragile. Toutes les dimensions – écologique, sociale, économique, culturelle et spirituelle - sont intriquées les unes dans les autres.

Le quatrième rêve est ecclésial. Le Pape invite à « développer une Église au visage amazonien » en prenant en compte l’inculturation et l’annonce de l'Évangile, avec des sacrements accessibles à tous, en particulier aux pauvres. Des intérêts mesquins détruisent leur maison. François conclut par une prière à Marie : « Touche la sensibilité des puissants parce que même si nous sentons qu’il est tard tu nous appelles à sauver ce qui vit encore ».