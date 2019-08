Vous aimez les chevaux ?



Alors le week-end du 13 et 14 septembre il faudra vous rendre à Maiche, dans le doubs.



A l'occasion du concours national comtois, l'objectif est de mettre en avant la race des chevaux de trait comtois.



De nombreuses animations et spectacles seront aussi organisés pour les petits comme pour les grands.



Et pour en parlerJean-Baptiste Bornier reçoit François Perrin,Vice président de l'association nationale du cheval de trait comtois, qui organise cet évènement