Chevalier d'Auvergne, créateur d'armes d'apparat

L'entreprise Chevalier d'Auvergne est installée à Aurec-sur-Loire, dans l'est du département. L'entreprise fabrique des sabres, épés et rapières pour l'escrime artistique ou encore armes d'escrime sportive... cette société cultive un savoir faire de plus d'un siècle. Elle a été reprise en 2002 par Xavier Pabiou. Martin Obadia l'a suivi dans l'atelier.

Parmi les objets vendus par Chevalier d'Auvergne : les sabres d'apparat de la gendarmerie ou des élèves de Saint-Cyr. Leur fabrication est un processus complexe et minutieux, qui passe notamment par une fonderie et par une forge.