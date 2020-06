Chez ailes, un lieu où les victimes de violences pourront se reconstruire

Se reconstruire une vie après avoir subie des violences est un chemin long et difficile.

Se mettre à l'abris, trouver une solution de logement durable et un moyen de gagner sa vie... ; de nombreuses étapes sont à franchir.

L'association Les amis de l'échappée belle souhaîte créer un lieu où quelques femmes pourront se consacrer entièrement à la construction de leur nouvelle vie sans avoir à redouter d'être mises à la porte.

Manuelle Bornibus Vice-Présidente des Amis de l'échapée belle.

Une nouvelle campagne de financement participatif a été lancé sur la plateforme "Les petites pierres" pour l'acquisition de la fameuse maison.

Vous avez donc jusqu'à la fin de ce mois de juin 2020, pour aider les femmes victimes de violences et leurs enfants à trouver un havre de paix où ils pourront se reconstruire.

https://www.lespetitespierres.org/projets/chez-ailes-creons-ensemble-un-lieu-de-vie-daccueil/512



