Choeur d'Orphée : L'Opéra "La Traviata" en décembre pour 3 dates au Mans

Le Choeur d'Orphée du Mans propose 4 dates au total pour l'Opéra "La Traviata" de Giuseppe Verdi. Les 13-14 et 15 décembre au théâtre des Quinconces au Jacobins. Une autre date est prévue, le 26 janvier 2020 à Alençon (61). Pierre Girault est avec 5 invités ! D'abord Nelly Heuzé, cheffe de choeur et metteuse en scène, Agnès Besnard, déléguée à la culture pour la ville du Mans, Yannis Benahdallah, ténor, Margot Châron, rôle parlé de Annina et Pauline Pelosi, soprano pour Violetta.