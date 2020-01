Chorus, le jazz au coeur de la Visitation au Mans

C'est un lieu qui promet des moments forts et intimistes autour du jazz au Mans. L'association Le Mans Jazz qui porte le festival Europa Jazz inaugure ce jeudi 23 janvier 2020 au sein de l'ancien choeur des soeurs de la Visitation en plein centre-ville une nouvelle salle de spectacles, mais pas que... comme le précise Charlotte Rivière, la directrice de Le Mans Jazz. Et pour faire connaitre ce lieu discret et chargé d'histoire, un festival est organisé à partir du 26 janvier...