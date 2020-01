Chrétiens en grandes écoles : rassemblement national à Strasbourg

Ce week-end à Strasbourg se tient un grand rassemblement : la rencontre nationale des chrétiens en grande école. Avec comme thème pour cet évènement "étudiant et chrétien : influenceur ou follower". De quoi répondre au défi spirituel et culturel de notre monde.



Elements d'explications de frère Cyrille-Mare Richard, prêtre dominicain et aumônier des étudiants, et d'Elisabeth Thomas, étudiante et membre de l'organisation.