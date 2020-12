invitée : Christelle Lescafette directrice du Restaurant universitaire et de la maison de l'étudiant sur le campus de Damigny dans l'Orne (structure rattzachée crous Normandie)

Les étudiants seront de retour à l'université début janvier, une reprise plus tôt que prévue, souhaitée par la plupart des présidents des universités mais aussi par les associations étudiantes. Dans l'Orne, notre journaliste Jérémie Loizeau est allée à la rencontre de la responsable du restaurant universitaire et de la Maison de l'Etudiant sur le campus d'Alençon