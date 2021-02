Christian Estrosi annonce des mesures en plus du confinement à Nice

"J’appelle les Niçoises et les Niçois au respect le plus total des mesures gouvernementales". C'est par ces mots que Christian Estrosi a averti les habitants: "si ces décisions peuvent être discutables, nous devons les appliquer avec l’espoir de retrouver une vie normale prochainement."

Les décisions:

Fermeture des marchés non alimentaires de Nice dont les superficies et les configurations ne permettent de réguler les flux et se situant dans les quartiers des Moulins, Charles Ehrmann, Bon Voyage et l’Ariane durement touchés par l'épidémie.

Fermeture du trottoir sud de la Promenade des Anglais, du Quai des Etats-Unis, sur le boulevard Franck Pilatte, le sentier du littoral et les plages.

La ville de Nice a pris la décision de fermer les aires de jeux pour enfants de la Promenade du Paillon et du Parc du Ray.

Ces deux aires de jeux seront fermées du vendredi 26 février 18 heures au lundi 1er mars 6 heures et du vendredi 5 mars 18 heures au lundi 8 mars 6 heures.

Hormis ces espaces pour enfants, les parcs du Ray et de la Promenade du Paillon demeureront ouverts y compris les week-ends confinés.

Côté voitures, notez le samedi 27 février et le samedi 6 mars, les stationnements en voirie seront gratuits.