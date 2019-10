Christian Le Pape, directeur du Pôle Finistère Course au large

Dimanche sera donné au Havre le départ de la 14ème Transat Jacques Vabre, l'une des grandes épreuves de la course au large. Parmi les 120 marins qui s'aligneront sur la ligne de départ, une dizaine a bénéficié des conseils et de l'entraînement du Pôle Finistère Course au Large de Port-la-Forêt.