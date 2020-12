Christian Prudhomme, directeur du Tour de France : "D'immenses champions se sont illustrés à Libourne ou Saint Emilion"

Christian Prudhomme, le directeur du tour de France, était en Gironde ce jeudi 17 décembre pour inaugurer les lignes d'arrivées fictives du contre la montre entre Libourne et Saint Emilion.

Le tour de france a prévu d'y passer le 17 juillet prochain, La veille les coureurs auront rejoint Libourne au départ de Mourenx et c'est donc un tiers de la Gironde qui va être sillonné par les cyclistes pendant 48 heures.

L'avant dernière étape, entre Libourne et Saint Emilion, sera un contre la montre sur 31 kilomètres, "un beau cadre pour cette épreuve de vérité", a commenté Christian Prudhomme.

Christian Prudhomme, directeur du tour de France : l'épreuve de vérité

Il y a le sport et il y a l'économie, car ce contre la montre permettra de focaliser sur la région, pendant 5 heures télévisées, retransmises dans 190 pays. L'événement va coûter 240 000 euros à Libourne, 144 000 euros à Saint Emilion, mais ces communes seront soutenues par d'autres collectivités, communautés d'agglomération et Département de la Gironde, et le jeu en vaut la chandelle. "C'est une véritable carte postale, un epsace publicitaire géant", explique le maire de Libourne Philippe Buisson. Un moment fort de liesse populaire également, précieux en ces temps de crise sanitaire.

Philippe Buisson, maire de Libourne :

Reste que pour organiser l'événement et accueillir entre 500 000 et 700 000 personnes, il va falloir adapter la logistique, et vérifier l'état des routes. Il n'y aura pas d'aménagements à prévoir sur le trajet du contre la montre, affirme le président du Département Jean-Luc Gleyze.

Jean-Luc Gleyze, président du Conseil Départemental de Gironde

L'étape du contre la montre est aussi un événement particulier pour certains coureurs comme le libournais Quentin Pachet, membre de l'équipe B&B Hôtel-Vital concept (53ème du tour de France 2020). "Cette étape ce sera mes champs Elysées à moi", a confié l'enfant du pays.