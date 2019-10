Christiane Keller : Une Journée clunisienne à Souvigny

La municipalité de Souvigny, le Sanctuaire de la Paix, le centre Art, culture et foi, l’association des Chemins de Cluny Auvergne et les Marcheurs de Saint-Jacques en Bourbonnais proposent de faire découvrir leurs activités et le site clunisien majeur qui en est au centre : le prieuré Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Souvigny.

Le programme de la journée

Dès 8h 30 : Randonnées « Entre haies vives et belles pierres ».

11h 30 / 12h 30 : arrivée des randonnées. Aubade musicale par les Vielleux (Patrick Regnault)

12h 30 / 14h : repas tiré du sac ou autre choix.

14h30 – 15h30 : conférence par M. Daniel Odon Hurel, directeur de recherche au CNRS. Thème : Saint- Benoît et la construction d’un modèle monastique entre l’Orient et l’Occident.

16h : Concert d’Orgue et Voix, à partir de l’antiphonaire de Souvigny de 1779 (hymnes et séquences tirées des vêpres de Saint Odilon, Saint Mayeul, Saint Pierre-Saint Paul, Saint Benoît). À l’orgue F.-H. Clicquot : Jean-Luc Perrot. Voix de Daniel- Odon Hurel et Bertrand de Salvert.

Tous les renseignements sur souvigny-sanctuairedelapaix.com/evenements