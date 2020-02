Christine Crost Audin est citoyenne volontaire de la police nationale

Depuis une dizaine d'années, des femmes et des hommes peuvent devenir citoyens volontaires au sein de la Poline nationale. Une démarche qui consiste à donner de son temps gratuitement au service de la police. Vous devez avoir entre 18 et 65 ans et vouloir être à l'écoute de ceux qui nous entourent.

Christine Crost Audin nous livre son témoignage au micro de Marine Perresse