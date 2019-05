Christophe DUCREAU - Dirigeant-Fondateur d'Agentis

Agentis, ce sont 6 agences spécialisées dans le travail temporaire et le recrutement en CDD et CDI, réparties sur la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime et l’Indre-et-Loire.

Nous collaborons, échangeons et agissons de manière responsable, en établissant des relations professionnelles loyales, durables et transparentes avec nos clients et nos salariés intérimaires. Des valeurs partagées par tous les collaborateurs Agentis.

Nous sommes convaincus que cette démarche RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) est non seulement compatible avec la performance économique, mais est également un accélérateur de développement pour nos entreprises.