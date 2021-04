Christophe Dufossé à Busnes, Lorraine Coeur d'Acier et Audun-le-Tiche

Nous retrouverons après le journal régional présenté par Sébastien Souici, un chef étoilé qui fut messin durant 15 ans, Christophe Dufossé depuis le Château de Beaulieu dans le Pas-de-Calais. C'est le début d'une nouvelle aventure pour Delphine et Christophe Dufossé. La première partie de l'émission est tournée vers le Pays-Haut avec Joscelyn Lapart et Luca Braccini pour le nouveau musée archéologique d'Audun-le-tiche et direction Longwy en ouverture d'émission avec Chantal de la Touanne et son invité Tristan Thil pour la bande dessinée Lorraine Coeur d'Acier consacrée à la radio pirate des années 70.