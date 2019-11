Il est attendu, et scruté, le rapport statistique annuel sur l'État de la pauvreté en France publié par le Secours Catholique-Caritas France.

En 2018, plus d’1,3 million de personnes ont été accompagnées par les équipes du Secours catholique en France, plus de 20 000 en Gironde. On en parle avec Christophe Vénien, délégué du Secours Catholique en Gironde.