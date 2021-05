Chronique 5 minutes en Limousin

Un rapport du Conseil national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE) craint une "bombe à retardement" sociale suite à l'épidémie de Covid-19. Un rapport remis au Premier ministre, Jean Castex, mercredi 12 mai. En Haute-Vienne, le Solidar'Bus est de plus en plus sollicité. Un équipement du Secours Populair qui permet de mettre en place "des permanences d’accueil et de Solidarité mobiles afin d’aller à la rencontre d’un public en situation de pauvreté ou de précarité, confronté à l’isolement et à un manque de mobilité." La chronique du jour est présentée par Thomas Meslin.