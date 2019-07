Chronique 5 minutes en Limousin

L'été, ça se savoure. En Corrèze, les marchés de pays sont de véritables escapades gourmandes et musicales. Il y a 170 rendez-vous tout au long de l'été et à Sainte Fortunade, on met a l'honneur les producteurs depuis 20 ans !

Serge Bonnet en charge du marché de Sainte Fortunade et Corinne Privat en charge des marchés des producteurs de pays à la chambre d'agriculture au micro de Stèvelan Chaizy.