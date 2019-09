Chronique 5 minutes en Limousin

7 ème édition des Portes du Cuir du 27 au 29 septembre 2019 à Saint-Junien : Pendant 3 jours et cette année à Saint-Junien les métiers majeurs de la filière cuir se donnent rendez-vous dans la ville de la ganterie, haut lieu de l’industrie du cuir et du luxe. Cet événement rassemble professionnels, étudiants et grand public autour des enjeux de la filière.

Lucile Auconie