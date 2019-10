Chronique 5 minutes en Limousin

BIENVENUE au théâtre de La Mégisserie, au Ciné-Bourse. Bienvenue dans un



théâtre qui parle du monde qui cogne, dans un théâtre qui ne se laisse pas faire.



Bienvenue dans un théâtre un peu particulier ouvert plus de 330 jours par an (364 jours et nuits pour le CinéBourse). Bienvenue dans un théâtre qui ne se prend pas au sérieux et qui prend très au sérieux la vie des gens, Olivier Couqueberg et Mariella Grillo au micro de Lucile Auconie.