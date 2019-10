Chronique 5 minutes en Limousin

Le programme de la Semaine du Goût est ouvert à tous,

Des animations organisées par la Ville de Limoges se déroulent du 7 au 13 octobre 2019.

Une grande partie du programme est dédiée à l’éducation des papilles des plus jeunes en milieu scolaire.

Le tout public a rendez-vous dans les halles carnot et centre ville et aussi au marché du goût devant la cathédrale samedi prochain, la thématique « Entre Terre et Mer ! ».