Chronique 5 minutes en Limousin

La ville de Limoges accueille l'exposition « Mange, Bouge-toi et Kiffe » du 16 au 19 octobre 2019 au Boulodrome du Moulin Pinard. C'est la première fois que la ville labellisée « ville active et sportive », accueille cette opération initiée par l’association Xavier Leverve et Bernard Beaufrères (XLBB), soutenue par l’INSERM et l’INRA. Thierry Beaulaton d'EmergenceFM nous présente la chronique du jour.