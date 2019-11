Chronique 5 minutes en Limousin

La 2ème édition de "Now" aura lieu le 6 novembre au Zénith de Limoges. Le GRAL est partenaire de cette opération de valorisation du territoire de Limoges Métropole. Après une série de rencontres avec des dirigeants d'entreprises qui seront présents lors cette soirée pour parler de leur activité et de leur parcours. Aujourd'hui Pascal Robert (VP Limoges Métropole) et Pierre Massy (Pdt CCI 87) sont au micro de Jean-François Biardeaud de RTF. Montage de Sébastien Péjou.