Chronique 5 minutes en Limousin

Chaque 1er mardi du mois, la scène nationale l'Empreinte à Brive et à Tulle propose une rencontre pour explorer la question de la crise écologique, ce que l'on nomme aussi l'Anthropocène; Ce soir le thème de cette rencontre au théâtre de Brive est "Se décentrer ou pour qui les espèces nuisibles sont-elles nuisibles" avec Olivia Rosenthal, romancière, dramaturge et maitresse de conférence à l'université de Paris VIII. Philippe d'Hauteville de BramFM et RGB rencontre Barbara Métais-Chastanier, artiste associée de l'Empreinte.