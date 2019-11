Chronique 5 minutes en Limousin

Il reste une semaine aux lycéens et apprentis de la Nouvelle Aquitaine pour s'inscrire afin de participer à la 4ème édition du "Nouveau Festival" ! Le rassemblement est prévu les 13 et 14 mai 2020 à Cenon (33) pour mettre à l'honneur les projets artistiques, culturels et citoyens qui seront sélectionnés par le jury. Ouvert à l'ensemble des apprentis et lycéens en Nouvelle-Aquitaine : inscription avant le 17 novebre 2019 sur le site : le-nouveau-festival.fr

Nathalie Lanzi, vice-présidente de la Région en charge de la jeunesse est l'invité de la chronique du jour présentée par Sébastien Péjou.