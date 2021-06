Chronique 5 minutes en Limousin

On est là ! C'est le nom de la liste soutenue par la France Insoumise, le NPA et le Parti de Gauche pour les régionales en Nouvelle-Aquitaine. Clémence Guetté est la tête de liste. En ce qui concerne le binôme tête de liste à l'échelle corrézienne, on retrouve Pascale Rome et Norbert Neyret. Ils sont soutenus par la Gauche démocratique et Sociale. Qu'ont-ils à proposer pour la Région ? Réponse de Pascale Rome au micro de Tom Hannane.