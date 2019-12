Chronique 5 minutes en Limousin

Depuis sa création en 1987 le Téléthon continue de donner un nouveau souffle à la recherche. Le GRAL consacre une heure d'émission sur le Téléthon en Limousin et Périgord. On vous fait partager un extrait de celle-ci dans cette chronique. Tatiana Pluchon directrice du service régional Limousin Poitou-Charente de l'AFM et Jean-Pierre Cibot délégué départemental de la Haute-VIenne AFM Téléthon sont au micro de Christophe Gourcerol.