Chronique 5 minutes en Limousin

Enseignante devenue auto-entrepreneuse, Delphine Laval a adhéré à la franchise « Un après-midi pour demain », une aide à l’orientation pour les jeunes, et propose des afterworks Girls Power en Corrèze. Enseignante, puis créatrice d'une école alternative, Delphine Laval explore une nouvelle voie : celle de la connaissance de soi. Elle a créé urne auto-entreprise et une association pour s'y engager. Delphine Laval travaille sur l’orientation et l’épanouissement. La Chronique est réalisée par Louise Halper.