Chronique 5 minutes en Limousin

Après trois représentations à guichets fermés fin décembre 2017, le spectacle musical Limoges Opéra Rock revient pour ces fêtes de fin d’année en DVD. Ce spectacle musical retraçant les 2000 ans d’histoire de Limoges et de ses environs est une création originale et unique en France. Sa captation a été réalisée avec le soutien de la ville de Limoges et du Conseil départemental de la Haute-Vienne. Le DVD inclut donc deux heures de spectacle, des bonus sur les répétitions et les coulisses, ainsi qu’un livret illustré par les photos de Yann Brisson.



Pascal Chamoulaud, créateur et compositeur du projet est aujourd’hui au micro de Yasmine Kichou.