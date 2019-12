Chronique 5 minutes en Limousin

Jao (ancien journaliste creusois, photographe, auteur, collagiste) a récemment présenté le numéro 5 de Photolescopages au Club de la Presse du Limousin. Pourquoi pas une idée de cadeau pour Noël? Lorsque le décor part en vrille et que deux éléments du décor se répondent, se télescopent et se contredisent cela donne des photos sans retouche ni trucage qui abordent des thèmes comme… la démocratie, les services publics, l’art et la littérature ou encore l’habitat.

La chronique du jour est présentée par Erwan Chassin.