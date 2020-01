Chronique 5 minutes en Limousin

Anticiper les conséquences sur les activités humaines de l'érosion du vivant et de la dégradation de la biodiversité. Tel est l'objectif du comité scientifique sur la biodiversité, dénommé « Écobiose », que la région Nouvelle-Aquitaine a mis en place fin 2017, et qui a rendu public ses travaux le 2 décembre. Les travaux de ce comité, coordonnés par le directeur de recherche au CNRS Vincent Bretagnolle, bénéficient de la contribution d'environ 150 scientifiques. La Région s'appuie sur ces travaux pour orienter sa politique en matière d'agro-écologie et de protection des espaces naturels.



Nicolas Thierry vice-président du conseil régional en charge de l'environnement et de la biodiversité.