Chronique 5 minutes en Limousin

Après avoir quasiment disparu des villes et des campagnes au siècle dernier, les trams ont marqué leur retour dans les espaces urbains ces dernières décennies…

En Haute-Vienne, L’'idée de mettre en circulation un tramway qui circulerait sur les voies de chemin de fer a même germé dans les têtes de certains… mais quand est-il de ce tramway qui avait révolutionné la campagne haute-viennoise au début du 20 ème siècle…

Une exposition lui est consacré à l’office de Tourisme de Bellac.. réalisé par Bellac Tourisme et Patrimoine, elle retrace l’épopée dans le département à partir des souvenirs visuels et matériels qu’il nous en reste.

Jeanne Marie Principaud, la présidente de l’association est l'invitée de Christophe Gourcerol de RMJ.