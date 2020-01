Chronique 5 minutes en Limousin

Pour sa 15 ème édition, le festival Du Bleu en Hiver proposera de nombreux concerts au cœur de la Nouvelle-Aquitaine entre Tulle, Brive, Boulazac et Périgueux. C'est parti pour 12 jours de jazz(s) non-stop du 21 janvier au 1 er février, entre cuivres facétieux, acrobaties vocales et métissage sonore. 12 jours entre Corrèze et Dordogne pour découvrir un genre foisonnant d'une incroyable vitalité. Philippe d'Hauteville de RGB a rencontré plusieurs personnes du Festival du Bleu en Hiver pour évoquer cet événement