Chronique 5 minutes en Limousin

L’Extrême Peyratoise c’est la 1ère course enduro pour motos, à Peyrat-le-château, près du lac de Vassivière, ce samedi 15 février (à partir de 6h00 du matin). Paul Pinto et Pierre Malavaud du Moto Club Peyratois nous raconte cette aventure tout terrain ; de grands compétiteurs internationaux sont annoncés pour cette course : Paul Bury, Julien Gauthier, Mario Roman, et Wade Young sans oublier nos régionaux Sylvain Cominelli et Nicolas Mazières.

Le programme sera disponible la veille de la course (y seront indiqués les points spectaculaires). Pour le Gral, Lucie Montibus, RCF Limousin.